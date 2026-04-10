Toi Toi Toiが、10thデジタルシングル「咲いてなくたって」を本日4月10日に配信リリースした。 （関連：ジャンルを超え響き合う新時代――星街すいせい、Aooo、MAISONdesら8組出演「Echoes Baa 2026」DAY2レポート） 今作は、迷いや葛藤を抱えながらも前に進もうとするすべての人の背中を押す応援ソング。誰かと自分を比べてしまったり、将来への不安に立ち止まってしまったり、そんな揺れる気持ち