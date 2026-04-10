新茶シーズンを前に、三重県度会町で「新茶祈願祭」が行われました。 【写真を見る】香り高く2度目以降の抽出でもおいしい｢伊勢茶｣ 新茶シーズン前に“新茶祈願祭” 少雨でも良い出来に 三重･度会町 「新茶祈願祭」は、傾斜のある茶畑での作業中の安全と高品質な茶葉の収穫を願うもので、雨が降る中、度会町の内城田神社には「伊勢茶」を栽培する茶業組合員ら10人が集まりました。 少雨でも例年通り良い出来に 盆