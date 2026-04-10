上越市の60歳代の男性がSNSで交際していた相手からの投資話を信じ、現金500万円を指定された他人名義の口座に送金してだまし取られたとして、特殊詐欺の被害届を警察に出していたことがわかりました。 警察によりますと、この男性のSNSに2025年11月、女性名のメッセージが入りSNS上での交際がスタート。12月に「暗号資産を購入してレアメタルに投資すれば絶対に儲かります」という投資話を持ち掛けられ、男性は12