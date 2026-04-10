アメリカのトランプ大統領がイスラエルにレバノンへの攻撃を縮小するよう要請したと報じられました。アメリカとイランが停戦に合意した後も、イスラエル軍はレバノンで親イラン組織ヒズボラへの攻撃を続けています。これについてアメリカのNBCテレビは、トランプ大統領が8日、イスラエルのネタニヤフ首相にレバノンへの攻撃を縮小するよう電話で要請したと報じました。ネタニヤフ氏はトランプ氏に「協力的なパートナー」となること