気象庁によりますと、朝鮮半島付近の前線を伴った低気圧が、１０日は日本海を東北東へ進み、前線が西日本を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、近畿地方では１０日夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。10日夜遅くにかけて、各地で竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要です。 【画像】土曜から来週水曜までの雨と風予想をシミ