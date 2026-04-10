行方不明になってから19日目。きょうも捜索が続いています。 京都府の南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は、先月23日に父親の車で学校のそばまで送り届けられたのを最後に行方不明になっています。「通学用かばん」以外に有力な手がかりは見つかっていません。 警察はきょう＝10日も学校周辺で警察官を増員して通学路の見守りにあたっていて、約50人態勢で市内全域を捜索しています。