アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が11日から始まります。これを前に中心議題となる石油輸送の要衝ホルムズ海峡をめぐり双方が自身の主張を繰り広げています。トランプ大統領は9日、SNSで「イランがホルムズ海峡を通過するタンカーに通航料を課しているという情報があるが、そんなことはあってはならないし、もしそうなら今すぐやめるべきだ！」と書き込みました。イランが主張する通航料の徴収は認めず、ホルムズ海峡の