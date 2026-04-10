◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月１０日、栗東トレセンチューリップ賞３着のアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は角馬場で入念にハッキングして整えた。斉藤崇調教師は「特に問題なくきています」と様子を伝えた。デビューから２連勝で野路菊Ｓを勝利。母にオークス馬シンハライトを持つ良血で、「今年の春も、これから先も、ずっと活躍してくれるんじ