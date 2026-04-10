お笑いコンビ「バナナマン」設楽統が１０日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。同番組は、同局の三上真奈アナがＭＣを務めているがこの日の、オープニングで設楽が今年２月１９日に自身のインスタグラムで第１子妊娠を発表していた三上アナが今後、産休に入ることを発表していた。番組で三上アナは「来週から産休に入らせていただきます」と改めて報告した。これに設