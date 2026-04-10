ここ数日の雨を受け、愛知県東三河地方に水を供給する豊川用水の節水対策が緩和されました。 【写真を見る】きょうから豊川用水 節水率緩和 水道用水30→20% 農業･工業用水50→40%に 最大の水源｢宇連ダム｣貯水率は38%まで回復 愛知 豊川用水では10日午前9時から節水率を引き下げ、水道用水で30%から20%に、農業・工業用水で50%から40%に緩和しました。 最大の水源｢宇連ダム｣ 貯水率38%まで回復 豊川用水最大の水源 宇連ダムで