公園のトイレを狙い、金属製の配管を盗んだ疑いで男が現行犯逮捕されました。元配管工の大場久一容疑者は4月8日、埼玉県草加市の公園のトイレ2カ所で、金属製の配管「フラッシュバルブ」4個、10万円相当を盗んだ疑いが持たれています。トイレから出てきた大場容疑者のリュックが不自然に膨らんでいたため、警戒中の捜査員が声をかけたところ、リュックから「フラッシュバルブ」が見つかりました。都内や埼玉県の公園では同様の被害