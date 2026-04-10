落語家桂文枝（82）が10日、大阪市のなんばグランド花月で独演会「落語家60年目のハレ舞台」（7月16日、同所）の開催発表会見に出席した。師匠の5代目桂文枝に入門して60年。83歳の誕生日に行われる独演会では芸歴を20年ごとに区切り、初めの20年を「にぎやか寿司」、次の20年を「じいちゃんホスト」、直近20年を「AI、愛から始まる…」を演じる。ゲストは調整中だが、先日2回目の上方漫才大賞を受賞したザ・ぼんちら、共に世代を