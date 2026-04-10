【「ビックカメラ浦和店」（仮称）】 2026年秋 オープン 場所：浦和カルエ B1・1・2階（埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目10番1号） ビックカメラは、2026年秋に「ビックカメラ浦和店」（仮称）をオープンする。場所は複合施設「浦和カルエ」。 同社は、「ビックカメラ浦和店」について、「地域のお客様から寄せられるニーズを店づくりに反映し、地域のコミュ