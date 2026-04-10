日本でヒットした曲を、今度は韓国語で歌う。そんな“逆流”が、少しずつ目立ち始めている。その変化を最もわかりやすく見せたのが、日本の8人組アイドルグループCUTIE STREETだ。【写真】「かわいいだけじゃだめですか？」韓国で大人気CUTIE STREETは4月10日、自身の代表曲『かわいいだけじゃだめですか？』の韓国語バージョンを正式リリースした。もともとは日本語でヒットした曲であり、TikTokをはじめとするSNSで大きく拡散さ