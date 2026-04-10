【モデルプレス＝2026/04/10】NEWSの加藤シゲアキが4月8日、自身のInstagramを更新。事務所の後輩との写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】“イケメン祭り”STARTO先輩後輩の食事会ショット◆加藤シゲアキ、舞台「AmberS」出演メンバーと食事会4月25日から新劇場・EX THEATER ARIAKEで開幕する、なにわ男子・大橋和也とtimelesz・寺西拓人のW主演舞台『AmberS -アンバース-』で、クリエイティブプロデューサー・原作・脚