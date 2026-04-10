観音寺市役所 香川県観音寺市は、スポーツを通じた健康増進と新たな交流施設として整備を進めている運動公園の正式名称を「なぎせ公園」に決定しました。 運動公園は、観音寺市凪瀬町（なぎせちょう）の観音寺港の埋め立て地に建設されています。大人用サッカーコートが2面分ある人工芝の多目的グラウンドや、3X3のバスケットコートなどが整備される予定です。 これまでは「第2運動公園」という