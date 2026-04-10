旧香川県立体育館高松市福岡町4月10日朝 閉館から約11年半、旧香川県立体育館の解体に向けた工事が10日朝、始まりました。 （記者リポート）「午前8時前です。旧香川県立体育館に作業員や工事車両が入っています。雨が降る中、これから解体工事に着手します」 初日の10日は、まず建物の正面に解体工事の看板を設置しました。そして、チェーンソーなどを使って敷地内に植えられた木の伐採を始