台湾にルーツをもつWEST.の中間淳太さんが、４月20日（月）に『中間淳太の満福台湾ガイド』を発売。今回は番外編として、台湾旅行に役立つイベントをご案内します！2025年も日本人に大人気の旅行先となった台湾。台湾観光庁および台湾観光協会が、2026年4月11日（土）・12日（日）の2日間、東京都・秋葉原のアキバ・スクエア（秋葉原UDX 2F）にて台湾観光プロモーションイベント「2026台遊館 in 東京・秋葉原」 （入場無料）を開催