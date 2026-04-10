株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が9日、自身のXを更新し、新たに買った株を紹介した。【写真】気になる！配当4％超？桐谷さんが新たに買った保有株定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、ファンのポストに反応しながら「私流の買い方ですねイオンは既に保有しています」と報告。続けて「今日９日は、年初来安値をつけた翻訳センター、アルマード、コンフィデンス