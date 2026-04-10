成田国際空港が9日、一部リニューアルオープンしました。福岡空港も1日にフードコートが一新された他、広島空港の商業エリアも来年3月に生まれ変わります。飛行機に乗らない人で終日楽しめる“滞在型”を志向しています。その狙いを専門家に聞きました。■キッズエリアも…変わる成田空港森圭介アナウンサー「飛行機に乗らなくても1日楽しめる、“滞在型”空港が広がっています」「4月末からゴールデンウィークですよ。この間年が