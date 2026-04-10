作詞家の秋元康氏（67）が9日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身が総合プロデュースするAKBグループの卒業コンサートにつながる原体験について語った。同番組に、元「かぐや姫」で歌手の南こうせつとともに出演した秋元氏。冒頭で「1975年の神田共立講堂に僕、行ったんですよ、かぐや姫の解散コンサート。凄くないですか？」と興奮した。今年作家生活50周年という秋元氏は「17歳の頃