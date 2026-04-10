【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は９日、親イラン勢力ヒズボラの武装解除を焦点として、レバノンと直接交渉を始めると表明した。ヒズボラに対するイスラエルの攻撃継続によって、２週間の停戦で合意した米国とイランが１１日に始める直接協議への影響が懸念される中、合意の維持を望む米国の要請に応じた模様だ。ネタニヤフ氏は、声明で「レバノンがイスラエルとの直接