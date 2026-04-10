お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が10日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に、出演。今月から導入された自転車の反則切符、反則金について疑問を投げかけた。番組では、広島県内で高校生が9日、16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符（青切符）制度を悪用した詐欺に遭い、2000円をだまし取られたという事件を報じた。だまし取った男は作業服姿だったという。広島県警