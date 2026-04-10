生活費の節約といった経済的な合理性に加え、親の見守りや安心感を理由に実家暮らしを選択する社会人も少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、茨城県古河市在住・32歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィー