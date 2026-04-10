奈良公園から迷い込んだのだろうか、大阪市内を出没し、大きな話題となった迷いシカ。【写真】体調も問題なし…シカやん、よかったね！その動向が連日ワイドショーなどで報道され、保護された後も注目が集まっていたが、3月27日に大阪府北部・能勢町の宿泊施設「能勢温泉」へ移送された。能勢温泉の社長と筆者は旧知ということもあり驚いたが、同地はすぐそばまで山の迫る自然豊かな土地。いい場所で過ごすことになったものだとホ