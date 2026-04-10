元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは4月9日、自身のInstagramを更新。宮古島でのプライベートショットを披露しました。【写真】小嶋陽菜の宮古島プライベートショット「相変わらずこじはるさん美しいですね」小嶋さんは「宮古島で行った場所をまとめたよ」とつづり、10枚の写真と10本の動画を投稿。宮古島旅行の思い出をたっぷり披露しています。1枚目は白いワンピースを着用した小嶋さんが、鮮やかなピンクのブーゲンビリアの花に