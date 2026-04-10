浙江省寧波市の中国石油化工・鎮海煉化支社と中国林業科学研究院・亜熱帯林業研究所の共同研究チームが初めて、工業パークで誕生したシラサギが越冬するために南下してまた戻ってくるルートのモニタリングに成功した。中国新聞網が伝えた。モニタリングによると、このシラサギは昨年、鎮海煉化支社の工場エリアで孵化し、9月末に南下して広東省東莞市で越冬。今年3月下旬に北上して、鎮海周辺エリアに戻って来た。往復の過程で、最