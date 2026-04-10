イラン戦争が日本に与える衝撃は原油供給の途絶にとどまらず、「二重対外依存」の危うさを露呈したと中国紙が伝えた。原材料の価格上昇、物流の寸断、サプライチェーン（供給網）のひっ迫などは日本経済の「首を締め上げ」、資源や材料を輸入できず製品も輸出できない窮地に追い込まれる可能性があるとの理由だ。経済参考報の記事は「日本経済は貿易に強く依存している」と指摘。「資源の乏しさと国内市場の狭さにより産業チェーン