言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、食卓で見かけるあの植物から、少し切ない風景、そして力強く生き残る様子を表す言葉が登場します。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。た□□こや□□はら□□こるヒント：すくすくと伸びる「春の味覚」や、激しい火の後に残る「寂しい野原」を思い出し