香川県高松市の旧香川県立体育館通称「船の体育館」の解体工事がきょう（10日）始まりました。体育館は建築家・丹下健三氏が設計したもので、民間団体が建物の保存を求めていました。 【写真を見る】民間団体が保存を求めていた「船の体育館」の解体工事が始まる樹木の伐採から着手【香川】 ついに始まった船の体育館の解体工事 （茅原淳記者）「9時30分、重機が動き始めました。ついに船の体育館の解体工事がはじまります」