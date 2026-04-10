Photo: mio 部屋干しのポイントは空気循環にアリ。空気の対流がない室内での部屋干しは、気をつけないと生乾きに…。いかに洗濯物に風をあて、湿気のこもらない環境を作るかがキモなんですよね。そんな部屋干しに頼もしい味方になってくれる、「2倍速首ふり」の賢いサーキュレーターを発見。なるほど、部屋の空気の移動をより早くできるというわけです。乾燥時間短縮に特化した「衣類乾燥モ