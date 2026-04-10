ある店が値段の表示を「税抜」から「税込」に変えただけで、客足が遠のいてしまったという。合理的に考えれば何も変わっていないはずなのに、なぜこのような現象が起きるのか？人の購買行動が「複雑で単純」といわれる、その真意とは？ 【イラスト】複雑かつ単純な人がものを買うときの思考 本記事は書籍『13歳からのマーケティング』から抜粋・再構成したものです。 人はきっちりしていないことの方が多い 人