北中米ワールドカップに挑む日本代表のメンバー発表前最後の代表活動で、森保ジャパンは英国遠征を実施。スコットランド、イングランドをそれぞれ１−０で下し、２連勝で３月シリーズを終えた。熾烈なサバイバルは大詰めを迎えている。徐々に浮かび上がる“26人”の顔触れ。本稿では、サッカーライターの清水英斗氏にW杯メンバーを予想してもらった。――◆――◆――GKは鈴木彩艶のほか、Jリーグで異次元の活躍を見せる早川