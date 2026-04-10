福山市で知人男性の頭を鉄パイプで殴り殺そうとしたとして、会社員の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。 福山市の会社員の男（６２）は、１０日午前０時ごろ福山市今津町の集合住宅で知人男性（５８）の頭を鉄パイプで殴るなどして殺そうとした疑いがもたれています。 警察の調べに対し容疑者の男は「鉄パイプで叩いたことに間違いありませんが、殺意はありません」と話しているということです。 男性は頭などにけがをし