政府は3回目となる中東情勢に関する関係閣僚会議を開き、高市総理大臣は来月上旬以降に石油の国家備蓄およそ20日分を放出すると表明しました。【映像】高市総理大臣「約20日分を放出します」高市総理大臣「原油の安定供給に万全を期すために5月上旬以降、第2弾の国家備蓄の放出として約20日分を放出します」また、高市総理は医療用の手袋や人工透析の部品など医療関係の製品の供給を確保するため生産拠点のあるアジア諸国と「