ホンダはスポーツタイプの小型EV=電気自動車を5月下旬に発売します。【映像】小型EVスポーツカーの内装ホンダが発表した「スーパーワン」は、去年発売した軽のEVをベースに開発したスポーツタイプの乗用車です。1回の充電で走れる距離は274キロで価格はまだ公表していません。松岡大将リポ「ハンドルのブーストスイッチを押すと、エンジン音とともにスムーズに加速します」新しく開発した「ブーストモード」をオンにすると、