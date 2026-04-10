2022年に亡くなったイギリスのエリザベス女王のファッションをテーマにした、過去最大規模の展示会がロンドンで開催されます。【映像】「光の反射まで計算された」女王のドレス（実際の様子）立田祥久リポート「女王が公務で着たドレスなどが壁2段で展示されています。カラーや模様などその多彩さがよくわかります」9日に報道公開されたこの展示会は、エリザベス女王の生誕100周年を記念してバッキンガム宮殿のギャラリーで開