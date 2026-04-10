鍵のかかっていない車から現金を盗んだ疑いで無職の男が逮捕されました。中平一人容疑者は1月、大田区大森本町の路上で軽自動車の中から2万4000円を盗んだ疑いが持たれています。車は配送作業を行うために止まっていて、鍵はかかっていませんでした。中平容疑者は黙秘していますが、3月に駐車中の車内を物色し逃走しようとしたところを現行犯逮捕されていて、その際「生活費や競艇に使う金が欲しかった」と話していたということで