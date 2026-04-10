宇都宮市のナシ園で、白い梨の花が咲き誇り受粉作業が最盛期を迎えています。【映像】受粉作業が始まった宇都宮市のナシ園の様子栃木県は梨の生産が盛んで全国3位の出荷量を誇ります。中でも「豊水」と「新高」を掛け合わせた「にっこり梨」という品種は、1個の重さが1キログラムを超えるものもあり、贈答用として人気のある特産品です。こちらのナシ園では2.8ヘクタールの畑におよそ800本の梨が植えられていますが、先週