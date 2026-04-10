暮らしや雇用の見通しについて政府が調査したところ、消費者の心理がコロナ禍以来の悪化を記録していることが分かりました。【映像】消費者の心理がコロナ禍以来の悪化内閣府は半年後の暮らし向きや雇用環境の見通しについてアンケート調査を行い、およそ6400世帯から回答が寄せられました。結果を数値化した3月の消費者態度指数は33.3ポイントでした。2月より6.4ポイント低下し、落ち込み幅はコロナ禍だった2020年4月以来の