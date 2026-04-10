発達する低気圧の影響で全国的に「春の嵐」となっています。強い風や警報級の大雨に警戒が必要です。低気圧や前線の影響で、全国的に荒れた天気となっており、これまでに観測した最大瞬間風速は熊本県阿蘇市で28.9メートル、愛媛県伊方町で27.8メートルなど非常に強い風が吹いています。午後から夜にかけては関東から東海で雨と風が強まりそうです。関東では、帰宅時間帯に雨や風のピークをむかえる予想で、交通への影響などに注意