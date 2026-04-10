流通大手のイオンが2025年度の決算を発表し、営業利益がおよそ2700億円で過去最高となりました。【映像】イオン・オンライン会見の様子イオンによりますと去年3月からの1年間の決算は、本業のもうけを示す営業利益が2704億円で、2期ぶりに過去最高を更新しました。売上高にあたる営業収益も10兆7153億円と、5期連続での過去最高です。また最終のもうけを示す純利益は726億円で、前の年度と比べて2倍以上に増えました。特に