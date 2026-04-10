日本テレビの河出奈都美アナウンサーが6日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりの同期会」を開催したことを報告し、2019年入社の同期である大町怜央アナ、杉原凜アナと共に食事を楽しむ仲良し3ショットを公開した。【写真】「美男美女勢ぞろい」「笑顔いっぱい」河出奈都美アナが公開した“同期会”での仲良し3ショット食事の後は、カラオケも楽しんだそう。河出アナは「話す内容はすっかり大人になったけどカラオケのノ