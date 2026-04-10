イランの最高指導者モジタバ師は「ホルムズ海峡の管理を新たな段階へと引き上げる」と表明しました。モジタバ師は声明で「戦争を求めたことはなく今も求めてはいないが、いかなる状況においても自国の権利を放棄することはない」と強調しました。あらゆる被害に対する賠償を求めるとともに「ホルムズ海峡の管理を確実に新たな段階に引き上げる」としたものの、具体的な内容は明らかにしませんでした。モジタバ師の声明は国営テレビ