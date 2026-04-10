俳優の本田望結（21）が10日までに、自身のXを更新。妹・紗来（18）が大学に進学したことに感慨深い思いをつづった。【写真】「めっちゃそっくり」「秀才姉妹」妹・紗来の入学式会場で2ショットを披露した本田望結望結は「妹が大学生です。泣けます」と投稿。写真では「明治大学 入学式」と書かれた会場の前で2人で笑顔を浮かべるショットを公開した。この投稿には「めっちゃそっくり」「秀才姉妹」などの反響が寄せられてい