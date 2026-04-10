イランが、イスラエルによるレバノンへの攻撃は停戦合意に違反していると反発する中、アメリカのトランプ大統領が、イスラエルに対し、攻撃を控えるよう求めていたことが明らかになりました。イスラエル軍は9日も、レバノンへの攻撃を続けていて、地元当局によりますと、先月2日以降の死者数は1800人以上にのぼっています。こうした中、トランプ大統領は9日、NBCの取材に対し、イスラエルのネタニヤフ首相にレバノンへの攻撃を自制