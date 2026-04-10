名古屋市立大学病院で、劇薬のホルマリン液を紛失したことが分かりました。名古屋市立大学病院によりますと、中央診療棟2階で8日午後5時すぎ、看護師が透明ケースに10本入っていたホルマリン液の瓶のうち、5ミリリットル入りの1本がなくなっていることに気づきました。別の看護師がおよそ3時間半前に鍵付きの保管庫から持ち出す際は、10本入っているのを確認していて、その後探しても見つからなかったため、保健センタ