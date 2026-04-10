◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、牝馬、１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）＝４月１０日、栗東トレセン栗東に滞在し、昨年のマイルＣＳ以来の休み明けで臨むアスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は角馬場から坂路に入り、６３秒８―１５秒５で上がった。その後はゲートの確認作業も行い、最終調整を終えた。体もひと追いごとにシャープになって