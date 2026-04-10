◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、牝馬、１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）＝４月１０日、栗東トレセン昨年の２冠牝馬エンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、栗東に滞在して調整している。レース前日のこの日は、坂路をゆっくりと上がった。落ち着きがあり、体もふっくらと見せている。小西助手は「いい感じです。落ち着いていて、そのなかでも