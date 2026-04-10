【店長 スバルと新米店員 奏による #ココイチホロライブ店】 期間：第1弾 4月16日～4月30日 第2弾 5月1日～5月24日 壱番屋は、カバーが運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」所属のタレント、大空スバルさんと音乃瀬奏さんを起用したキャンペーン「店長 スバルと新米店員 奏による #ココイチホロライブ店」を4月16日より実施する。 本キャン